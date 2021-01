Onafhankelijke experts: "China en WHO hadden sneller moeten handelen bij begin epidemie”

Twee luxehotels in Zwitsers skioord Sankt Moritz in quarantai­ne na uitbraak met Zuid-Afrikaanse coronavari­ant

16:24 Gasten betalen gemiddeld tussen de 600 en 1.000 euro voor een overnachting in één van de vijfsterrenhotels in Sankt Moritz, in het oosten van Zwitserland. De bezoekers zijn op zoek naar luxe en skiplezier in een idyllisch decor. Maar de rust is er nu ver te zoeken aangezien een variant van het coronavirus zich daar op grote schaal heeft verspreid. De gezondheidsautoriteiten van het kanton Graubünden hebben twee hotels in het mondaine skioord in quarantaine geplaatst.