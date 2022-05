Onaangetaste schuilplaats uit Tweede Wereldoorlog ontdekt in Leeuwarden: “Je stapt in tijdmachine”

De onderduikplek is ongeveer een meter diep en twee meter breed en is volledig onaangetast gebleven. Volgens Wetting liggen er zelfs nog blikken soep uit de oorlog. “Bij sommige kun je het etiket nog lezen”, aldus Wetting aan de Friese omroep. “Je stapt echt in een tijdmachine.”

Wolf Salomon was de Joodse eigenaar van het pand tijdens de Tweede Wereldoorlog. Hij verkocht stoffen in zijn winkel. Omdat de Duitsers in 1941 geen Joodse winkeleigenaars meer toelieten, droeg Salomon zijn nering over aan een niet-Joodse vrouw. Toen de toestand voor Salomon na twee jaar te gevaarlijk werd, dook hij onder in zijn eigen huis. “Hij heeft waarschijnlijk op zolder gezeten”, volgens Otto Kuipers van het Friese historische centrum Tresoar. “Als er dan gevaar dreigde, kon hij snel de onderduikplaats in.”