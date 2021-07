Omwonenden Nederlands Julianakanaal mogen nog niet naar huis: dijkbreuk nog niet helemaal gedicht

Nederlands LimburgEen dijk langs het Nederlands Limburgse Julianakanaal, een aftakking van de Maas, is vanmiddag doorgebroken ter hoogte van het gehucht Voulwames, aan de grens met het Belgische Rekem (Lanaken). Omwonenden die waren geëvacueerd, moeten er rekening mee houden dat ze de nacht ergens anders moeten doorbrengen. Pas rond middernacht wordt duidelijk of ze terug naar huis kunnen of niet, zegt de Veiligheidsregio Zuid-Limburg.

Eerder zei het Waterschap Limburg dat het lek voorlopig was gedicht. Maar een woordvoerder van de veiligheidsregio relativeerde direct daarna, dat “gedicht” een groot woord is. De dijk is versterkt en gestut, zei hij, maar het gevaar is nog niet geweken.

Vanmiddag ontdekten hulpdiensten een groot gat in de dijk, waarna inderhaast talrijke mensen uit de buurt werden geëvacueerd. Met behulp van leger en brandweer werden vervolgens zandzakken en Big Bags aangevoerd om het gat te dichten voor het verder kon uitspoelen. Maar volgens de woordvoerder van de veiligheidsregio komt er nog steeds water door het gat. “De dijk is niet stabiel genoeg om de zaak veilig te verklaren”, zei hij op calamiteitenomroep L1.

Volledig scherm De gevolgen van de dijkdoorbraak in het Nederlands Limburgse Meerssen. © twitter

Paarden

Na de dringende oproep om weg te gaan en het afgaan van het luchtalarm renden veel mensen naar hun auto’s. Anderen probeerden hun dieren waaronder paarden naar een veilig onderkomen te brengen. Er ontstond een stroom van verkeer naar hoger gelegen delen.

De weg bij het Julianakanaal is afgezet. De politie maande automobilisten die draalden om door te rijden en haast te maken. Legervoertuigen en voertuigen van andere hulpdiensten reden het gebied in, terwijl bewoners de andere kant op reden over de vaak smalle wegen. Het geheel maakte volgens verslaggevers ter plaatse een chaotische indruk.

Volledig scherm © ANP

Evacuaties in noorden en midden Nederlands Limburg

In alle Maasgemeenten in het noorden en midden van Nederlands Limburg vonden deze namiddag evacuaties plaats. Meestal ging het hierbij om straten of wijken. De piek van het hoogwater van de Maas heeft om 15 uur de stad Roermond bereikt. De Maas heeft daar een hoogte bereikt van 20,7 meter boven NAP (Normaal Amsterdams Peil, de referentiehoogte waaraan hoogtemetingen in Nederland worden gerelateerd). Naar verwachting bereikt de piek van de hoogwatergolf om 03.00 uur zaterdagochtend bij Venlo een hoogte van 18 meter boven NAP.

In het zuiden van Nederlands Limburg daalt het waterpeil van de Maas wel. Het project Grensmaas lijkt te hebben gewerkt. Dat is de beveiliging van de Maas tegen overstromingen. Het Grensmaasproject volgde op de watersnood van 1993 en 1995, waarbij grote gebieden in Nederlands Limburg overstroomden. Sindsdien zijn niet alleen dijken versterkt, maar kreeg de rivier met name door ontgrindingen meer ruimte om te overstromen zonder daarbij schade aan de richten.

Volledig scherm Bewoners in het Nederlands Limburgse Meerssen verlaten het gebied nadat een dijk langs het Julianakanaal is doorgebroken. Een pony en een ezel worden in veiligheid gebracht. © ANP Sem van der Wal

