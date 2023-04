Omvang van Antarctische zee-ijs in maart bijna 30 procent lager dan gemiddeld

Volgens de satellietdata werd er op het zuidpoolgebied 3,2 miljoen vierkante kilometer zee-ijs gemeten, wat 1,2 miljoen minder is dan het gemiddelde voor de maand maart in de periode 1991-2020. Het gaat ook om het op een na laagste niveau ooit voor die maand. Eerder dit jaar was al een laagterecord voor februari opgetekend. In het Noordpoolgebied was de omvang van het zee-ijs in maart 4 procent lager dan gemiddeld.

Volgens de gegevens van Copernicus was de voorbije maand ook de op één na warmste maart sinds het begin van de metingen. Alleen in maart 2016 was het nog warmer. Vooral in Zuid- en Midden-Europa lagen de temperaturen ver boven het gemiddelde. In Noord-Europa was het dan weer kouder dan normaal. Ook in Noord-Afrika, delen van Rusland en het grootste deel van Azië liepen de temperaturen hoger op dan normaal. Op verscheidene plaatsen werden nieuwe temperatuurrecords gevestigd.

Tot slot kwamen er ook vaker extreme weersomstandigheden voor. Op het Iberisch schiereiland was het veel droger dan normaal, wat soms tot bosbranden leidde. In delen van de VS, Azië en Afrika was het dan weer natter, met soms overstromingen tot gevolg.

