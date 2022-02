Omstreden wet in VS: vriend vermoordde haar zoon (2), maar Rebecca is diegene die de cel in moet

Geen twijfel mogelijk: Ryder, het tweejarige zoontje van Rebecca Hogue, werd twee jaar geleden vermoord door haar toenmalige vriend. En toch is zij nu diegene die zestien maanden in de cel moet zitten. Hoe dat kan? In de Amerikaanse staat Oklahoma geldt een omstreden wet: een ouder die bij kindermishandeling niet voldoende ingrijpt, kan even zwaar gestraft worden als de dader. De vrouw is aan erger ontsnapt, want er werd zelfs levenslang tegen haar geëist.

Flashback naar de vroege uurtjes van nieuwjaarsdag 2020: Rebecca heeft net twaalf uur aan een stuk gewerkt als serveerster in een casino en valt als een blok in slaap. Wanneer ze wakker wordt, stelt ze vast dat Ryder niet meer ademt. Haar vriend Christopher Trent was op dat moment al naar het werk vertrokken, dacht ze.

In paniek belt Rebecca de politie. De bodycams van de ambulanciers registreren hoe ze de peuter met alle macht probeert te reanimeren. Tevergeefs echter: in het ziekenhuis wordt Ryder doodverklaard.

Zelfmoord

Uit de autopsie bleek dat het kind met zijn hoofd tegen de muur geslagen was. Rebecca kwam uit de lucht vallen. Ze probeerde Trent te bereiken, maar al haar sms’en en spraakberichten bleven onbeantwoord.

Vier dagen later vond de politie zijn lichaam in een bos in de Wichita Mountains. Hij bleek uit het leven gestapt te zijn. Op een boom stond een laatste boodschap gekerfd: “Rebecca is onschuldig.” Een openbaar aanklager bevestigde later dat er voldoende bewijs was tegen Trent.

‘Failure to protect’

Zaak gesloten? Nee dus, want het moordonderzoek spitste zich ook toe op de rol van de moeder. In verschillende Amerikaanse staten gelden immers ‘Failure to protect’-wetten. Een ouder of voogd die het slachtoffer van kindermishandeling niet voldoende beschermt, riskeert hierdoor even zwaar gestraft te worden als de dader. Nu moest enkel nog bewezen worden dat Rebecca op de hoogte was van de mishandeling én dat ze er niets tegen ondernam.

Blauwe plekken

In dat verband kreeg de politie nuttige informatie van Rebecca te horen. Twee weken voor de dood van Ryder had zijn moeder immers blauwe plekken en snijwonden opgemerkt op zijn lichaam. “Toen ik er Trent zelf over aansprak, antwoordde hij dat het normaal is dat jongens schrammen oplopen”, getuigde Rebecca.

Twee dagen voor zijn dood hing Ryder er slap en lusteloos bij. “Hij zal griep gehad hebben”, merkte Trent op. De vrouw vertrouwde het zaakje niet helemaal en zocht op internet naar symptomen van griep én signalen die aangeven dat een kind mishandeld wordt. “Ik was op mijn hoede, maar uiteindelijk geloofde ik zijn uitleg wel”, verklaarde ze.

“Sluitend bewijs”

Voor de rechtbank waren die trefwoorden echter het sluitende bewijs dat Rebecca wist dat haar kind mishandeld werd. En dus moest ze gestraft worden. Elementen die in haar voordeel konden spelen, werden daarbij systematisch genegeerd. Zo werd de gekerfde boodschap in de boom afgedaan als “een gerucht”. Er bestaan nochtans beelden van, maar juryleden kregen die niet te zien. De inspecteur die in haar onschuld geloofde, mocht ook niet komen getuigen.

In plaats daarvan werden ten overvloede schokkende foto’s van het lichaam van Ryder getoond. De jury had daarop geen twee uur nodig om tot een besluit te komen: Rebecca had het gedrag van haar vriend door de vingers gezien en dus verdiende ze levenslang. Pas na 38 jaar mocht ze weer een kans krijgen om vrij te komen.

“Je bent geen monster”

Het Department of Corrections van Oklahoma (een instantie die de belangen van gevangenen verdedigt; nvdr) verzette zich echter tegen die bijzonder strenge uitspraak. “Verplichte begeleiding zou beter bij haar passen”, klonk het.

Levenslang is nu omgezet in een celstraf van zestien maanden. “Je verdient het niet om te sterven in de gevangenis. Je bent geen monster, je weet wat waarden en normen zijn”, sprak rechter Michael Tupper. Rebecca heeft nu nog dertien maanden te gaan, vermits ze er al drie van uitgezeten heeft.

Schrale troost

Voor de vrouw is dit maar een schrale troost. “Ik verdien het niet om in de gevangenis te zitten. Ik ben niet diegene die schuldig is voor de moord op mijn zoon. God weet dat. En Ryder ook. Ik was zo trots op dat slimme en knappe kereltje. Het enige wat me nu troost biedt, is dat ik weet dat de dader overleden is. Mijn kind is in de hemel, een plek waar Trent in geen velden of wegen te bespeuren is.”

Voor vrouwenrechtenorganisaties is deze wet een doorn in het oog. “De bedoeling was om kinderen te beschermen, maar in werkelijkheid zijn het vaak slachtoffers van huiselijk geweld die gestraft worden", stelt Cindene Pezzell als directrice van een centrum voor mishandelde vrouwen. “Ze durven niet naar de politie te bellen, hun kinderen naar een dokter te brengen of uit een slechte relatie te stappen. Helaas weten ze als geen ander dat in dat geval de vergelding nog veel zwaarder zou wegen.”