Omstreden walvisjacht opnieuw van start op Faeröer-eilanden: al meer dan 500 dieren gedood

Het is een eeuwenoude – ook wel omstreden – traditie. Een kleine school walvisachtigen wordt met boten een baai ingejaagd en omsingeld. De vissers die aan land zijn gebleven, gaan vervolgens tot hun middel het water in waarna ze de dieren met messen doden. De gruwelijke beelden van de dode dieren en de bloederige zee zorgen elk jaar voor verontwaardiging onder dierenrechtenactivisten.

Limiet op dolfijnenjacht

In 2014 slaagde de ngo Sea Shepherd er nog in om het seizoen van dat jaar te verstoren. Zij hekelen een regeling die Deense militaire schepen toestemming geeft om in te grijpen om deze praktijk in de wateren van de Faeröer te voorkomen. De bewoners van de eilanden die de jacht verdedigen, vinden dat buitenlandse media en ngo’s hun cultuur niet respecteren.