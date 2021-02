Omstreden Republikeinse complotdenkster uit twee belangrijke parlementscommissies gestemd

Exclusieve wolkenkrab­ber in Manhattan kraakt onder de klachten van steenrijke bewoners

4 februari 432 Park Avenue, New York City. Deze wolkenkrabber is een van duurste woonplekken ter wereld en was eventjes zelfs het hoogste bewoonde gebouw op onze aardbol. Het uitzicht over Manhattan is fenomenaal, de prijs ook. Maar al die miljoenen garanderen blijkbaar geen kommerloze investering. Het regent klachten van bewoners over de kwaliteit van het gebouw. Miljardairs als Jennifer Lopez kochten een stulpje, maar de zangeres deed het snel weer van de hand.