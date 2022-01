Omstreden 'Pharma Bro' Martin Shkreli moet 64 miljoen dollar terugbetalen en krijgt levenslange ban uit farmaceutische industrie

In haar vonnis oordeelde rechter Denise Cote vrijdag dat Shkreli 64,6 miljoen dollar (56,6 miljoen euro) aan onterecht verkregen winsten moet terugbetalen. Volgens Cote had Shkreli de wetten tegen monopolies geschonden.

Shkreli zit momenteel in de gevangenis. Hij werd in maart 2018 tot zeven jaar cel veroordeeld omdat hij investeerders in zijn vroegere bedrijf Retrophin had opgelicht.

In 2020 spanden zeven Amerikaanse staten en de Federal Trade Commission, die zich inzet voor de bescherming van Amerikaanse consumenten, een rechtszaak tegen hem aan, waarin ze stelden dat Shkreli wetten had overtreden die concurrentiebeperkend gedrag verbieden.

Prijsstijging en concurrentie buitenspel

In 2015 ondernam Shkreli immers stappen om de prijs van Daraprim, een medicijn dat al lang wordt gebruikt om toxoplasmose te behandelen, in de Verenigde Staten van de ene dag op de andere te verhogen van $13,50 tot $750, een prijsstijging van zo’n 4.000%.

Daarnaast verhinderde hij ook dat concurrenten een generieke versie van het niet-gepatenteerde medicijn zouden produceren, door toegang te beperken tot de hoeveelheid Daraprim die nodig was om de door de overheid vereiste tests uit te voeren. Hij beperkte verder ook de toegang tot een belangrijk ingrediënt voor de productie van het geneesmiddel, dat wordt gebruikt om de ziekte te behandelen bij zwangere vrouwen en HIV-patiënten. De maatregelen kregen veel kritiek en leverden hem de bijnamen ‘Pharma Bro’ en ‘meest gehate man van Amerika’ op.

“Geen berouw”

De rechter oordeelde dat Shkreli’s handelingen in strijd waren met de wet. “Door deze strategieën heeft Shkreli de komst van generieke concurrentie minstens achttien maanden vertraagd. Shkreli en zijn bedrijven verdienden meer dan 64 miljoen dollar (56 miljoen euro) met deze regeling,” schreef Cote.

In haar vonnis noemde ze Shkreli de “hoofdrolspeler” in het complot. “Shkreli heeft geen berouw getoond of enig besef dat zijn acties de wet hebben overtreden,” schreef ze. “Terwijl hij de volledige verantwoordelijkheid opneemt voor de prijsstijging van Daraprim van $13,50 naar $750 per pil, ontkent hij de verantwoordelijkheid voor vrijwel al het andere. Het was zijn geesteskind en hij was de drijvende kracht achter elke stap in het proces,” aldus Cote.

Andere prijsstijgingen

Shkreli verhoogde ook de prijs van twee andere geneesmiddelen: Chenodal, dat wordt gebruikt voor de behandeling van een genetische cholesterolstoornis, en Thiola, dat wordt gebruikt voor de behandeling van nierstenen. Hij verhoogde de prijs van Chenodal van $100.000 (ongeveer 88.000 euro) naar $515.000 (451.000 euro) per patiënt per jaar, en verhoogde de prijs van Thiola van $4.000 (ongeveer 3.500 euro) naar $80.000 (zo’n 70.000 euro) per patiënt per jaar. Voor deze prijsverhogingen werd hij niet beschuldigd van onwettig gedrag.

