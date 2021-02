Omstreden opvangcentrum voor migrantenkinderen heropent in Texas

In Carrizo Springs, Texas heeft de Biden-administratie een tentenkamp heropend voor de opvang van minderjarigen. De faciliteit werd twee jaar geleden ingericht onder voormalig president Donald Trump, maar sloot na amper een maand weer de deuren wegens hevige kritiek. In het tentenkamp kunnen 700 kinderen tussen dertien en zeventien jaar oud opgevangen worden. Het gaat om tieners die zonder begeleiding door een volwassene de Amerikaans-Mexicaanse grens oversteken.

Volgens het Amerikaanse Ministerie van Volksgezondheid en Sociale Zaken (HHS) kwamen maandag de eerste tieners toe in Carrizo Springs. Het is de eerste keer sinds de sluiting van het centrum in juli 2019 dat er weer jongeren worden opgevangen.

HHS beheert opvangcentra voor migrantenkinderen die werden opgepakt door Customs and Border Protection (CBP), de Amerikaanse grenswacht, die momenteel een 700-tal kinderen in bewaring heeft. Volgens de wet mag CBP minderjarigen echter niet langer dan 72 uur vasthouden. Aangezien bijna alle 7.100 bedden in de HHS-centra momenteel bezet zijn, zag het ministerie zich genoodzaakt om de faciliteit in Carrizo Springs te heropenen.

De Democraten waren tijdens de Trump-administratie echter erg kritisch voor centra zoals dat van Carrizo Springs, omwille van hun hoge kost - naar schatting 775 dollar (634 euro) per kind per dag - en omdat dergelijke tijdelijke centra voor de opvang van immigrantenkinderen niet onderworpen zijn aan dezelfde vereisten als permanente instellingen. Volgens HHS is het de bedoeling dat jongeren slechts tijdelijk worden opgevangen in Carrizo Springs en dat ze uiteindelijk bij familieleden of andere sponsors ondergebracht worden.

Stijging

In januari staken 5.871 niet-begeleide minderjarigen de grens over, bijna 900 meer dan een maand eerder, zo blijkt uit data van de Customs and Border Protection, het Amerikaanse douaneagentschap. Dat cijfer zal naar verwachting nog verder stijgen.

Mensenrechtenorganisaties en sommige Amerikaanse Congresleden vinden echter dat de overheid alternatieve oplossingen moet zoeken voor de opvang van de jongeren. Alexandria Ocasio-Cortez, een Democrate in het Huis van Afgevaardigden, tweette dinsdag “Dit is niet OK, was nooit OK, zal nooit OK zijn - maakt niet uit welke regering of partij”, in een reactie op het nieuws over Carrizo Springs.

Tijdelijke opvangcentra voor migranten werden voor het eerst in gebruik genomen onder de Obama-administratie, maar kwamen zwaar onder vuur te liggen toen de regering Trump het beleid invoerde om migrantenkinderen te scheiden van hun ouders nadat ze samen de grens waren overgestoken. Op dit ogenblik vangen de centra jongeren op die alleen de grens oversteken.

Kinderrechtenorganisatie Kids in Need of Defense zegt in een verklaring dat de tijdelijke opvangcentra “enkel gebruikt mogen worden wanneer ze echt nodig en onvermijdelijk zijn, en gehouden moeten worden aan minimumvereisten voor de veiligheid en gepaste zorg voor kinderen.” Bovendien mogen die centra niet langer openblijven dan echt nodig, klinkt het nog.