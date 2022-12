Britse vlogger breekt decennia oud hitrecord van The Beatles

Het is de Britse vlogger LadBaby opnieuw gelukt om met kerst de felbegeerde eerste plek te veroveren in de Britse singleslijst. Het is al de vijfde keer op rij dat dit lukt, dit keer met het nummer ‘Food Aid’, een parodie op de Band Aid-klassieker ‘Do They Know It's Christmas?’. Daarmee breekt LadBaby het record van The Beatles, die vier keer met Kerstmis op nummer 1 stonden.

24 december