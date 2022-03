Omstreden kardinaal van Keulen biedt paus ontslag aan na kritiek op aanpak misbruik

De interventie van Franciscus kwam er na aanhoudende kritiek op de oerconservatieve kardinaal. Woelki werd ervan beschuldigd lange tijd twee van seksueel misbruik beschuldigde priesters in Düsseldorf de hand boven het hoofd te hebben gehouden en de zaak in de doofpot te hebben gestoken. Eén van de twee priesters is inmiddels overleden.

Paus tempert verwachtingen top over kindermisbruik in kerk: “Misbruik zal altijd blijven bestaan”

Woelki kwam ook zwaar onder vuur te liggen toen hij in 2020 weigerde om een rapport over seksueel misbruik in zijn aartsbisdom, dat hij zelf had bevolen, openbaar te maken uit privacy-overwegingen. Die beslissing leidde tot ergernis en onbegrip, niet alleen bij slachtoffers, maar ook bij collega’s binnen de katholieke kerk. Uiteindelijk kwam er een tweede rapport, waaruit zou blijken dat tussen 1975 en 2018 in totaal 314 kinderen tot 14 jaar oud seksueel zijn misbruikt in het aartsbisdom.