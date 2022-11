Omstreden Kanye West hint op presidentschap en dineert met ‘running mate’ Trump

Running mate

West zag zijn samenwerking met onder andere Adidas vorige maand beëindigd worden vanwege antisemitische uitspraken die hij deed. Daarnaast bracht het Amerikaanse magazine ‘Rolling Stone’ andere schandalen rond Ye aan het licht. Die gaan over het feit dat West video’s en foto’s van pornografische aard aan werknemers van Adidas zou hebben getoond. “Tijdens een vergadering kon hij met je aan het praten zijn, en ineens een pornovideo afspelen. En dan zei hij dingen als: ‘Ik weet dat het ongemakkelijk is, maar ik heb dit op de achtergrond nodig om me gefocust te houden.’” Ook zou hij zich tegenover hen ongepast hebben gedragen. Zo zou West na een meningsverschil een jonge, vrouwelijke ontwerper op de vloer hebben laten zitten tijdens een urenlange vergadering. Hij zei: “Je verdient het niet om aan een tafel te zitten”.

70.000 stemmen

Ye deed in 2020 al een gooi naar het presidentschap, maar kreeg toen een zeer bescheiden 70.000 stemmen. Zijn vorige deelname was pas zeer laat pas in gang gezet. Hij hield slechts één rally, waarin hij in tranen uitbarstte toen hij over abortus sprak, en financierde maar twee televisiespots. Uiteindelijk was hij slechts in twaalf staten kandidaat. De rapper suggereerde dat hij voor zijn kandidatuur voor 2024 alt-right commentator Milo Yiannopoulos als campagnemanager heeft aangetrokken.