Omstreden gaspijpleiding Nord Stream 2 is volgens Russische gasbedrijf Gazprom afgewerkt

CALIFORNIË Dit latex masker moest ultieme vermomming worden voor steenrijke moordver­dach­te na tv-bekentenis

9 september Opmerkelijke wending in de rechtszaal in Inglewood nabij Los Angeles: de mede-aanklager haalde woensdag in zijn slotpleidooi een latex gezichtsmasker tevoorschijn waarmee de steenrijke moordverdachte Robert Durst (nu 78) de Verenigde Staten probeerde te ontvluchten. Het was hem te heet onder de voeten geworden na een docureeks waar hij zonder het beseffen drie moorden in bekende.