Omstreden Australische kardinaal George Pell (81) overleden

Van kindermis­bruik vrijgespro­ken kardinaal Pell onderweg naar Rome

De Australische kardinaal George Pell, die in april in hoger beroep werd vrijgesproken van kindermisbruik, is dinsdag (lokale tijd) per vliegtuig vanuit Sydney vertrokken naar Rome. Dat melden lokale media. Het is voor het eerst sinds zijn vrijspraak dat Pell weer afreist naar de Italiaanse hoofdstad.

30 september