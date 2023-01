Omstanders ontfutselden wapen van schutter (72) in dansclub in Alhambra, 20 minuten nadat hij in Monterey Park 10 mensen doodschoot

Nog geen twintig minuten nadat de 72-jarige Huu Can Tran in een danszaal in Monterey Park tien mensen had doodgeschoten, dook hij vier kilometer verder opnieuw gewapend op, ditmaal in een dansclub in Alhambra. Omstanders konden de man zijn wapen afhandig maken en voorkwamen zo vermoedelijk nog meer slachtoffers.

KIJK. De politie ontdekt het lichaam van de 72-jarige schutter in een wit busje, op 40 kilometer van Monterey Park

Het is voorlopig onduidelijk wat het motief van de 72-jarige Huu Can Tran uit Hemet in Californië was om zaterdagavond na de festiviteiten rond Chinees Nieuwjaar in de Star Dance Studio in Monterey Park nabij Los Angeles twintig mensen neer te schieten. Tien slachtoffers overleefden de aanslag niet.

Wél is bevestigd dat diezelfde Huu Can Tran tussen 17 en 20 minuten na de schietpartij opnieuw met een wapen in de aanslag een danszaal binnenstapte, de Lai Lai Ballroom & Studio in Alhambra, op zo’n vier kilometer van Monterey Park. Twee aanwezigen daar slaagden erin het vuurwapen uit de handen van Tran te sleuren, waarop hij wegvluchtte. Niemand raakte gewond in Alhambra. “De verdachte liep daar naar binnen, waarschijnlijk met de bedoeling om nog meer mensen te doden”, zei de sheriff van Los Angeles County, Robert Luna. “Maar twee burgers konden hem ontwapenen en de verdachte rende weg.”

Volledig scherm Het lijk van Huu Can Tran wordt weggebracht. © AP

Getuigen hadden in de buurt een wit busje opgemerkt. Later - het was dan al zondag lokale tijd - omsingelden speciale eenheden van de Amerikaanse politie een witte bestelwagen op een parking in Torrance, ten zuiden van Los Angeles, op zo’n 40 kilometer van Monterey Park. In de wagen werd het levenloze lichaam van Tran gevonden. Hij had zichzelf van het leven beroofd.

Het wapen dat twee aanwezigen hadden ontfutseld in de Lai Lai Ballroom was een semiautomatisch geweer met een extra groot magazijn. Sheriff Luna sluit niet uit dat het om hetzelfde wapen gaat waarmee Tran in Monterey Park twintig mensen neerschoot. Dat wordt nog verder onderzocht.

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de site www.zelfmoord1813.be.

Volledig scherm De Lai Lai Ballroom & Studio in Alhambra. © REUTERS