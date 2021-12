Omikronvariant verspreidt zich sneller dan delta, zegt WHO

De omikronvariant van het coronavirus verspreidt zich snel over de wereld. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) meldt dat de variant is vastgesteld in zeker 89 landen.

Als omikron zich onder de bevolking van een land begint te verspreiden, gebeurt dat volgens de WHO sneller dan bij een uitbraak met de zeer besmettelijke deltavariant. Bij omikron zou het aantal besmettingen verdubbelen in een periode van 1,5 tot 3 dagen. De WHO benadrukt dat nog steeds veel onduidelijk is over de ernst van het ziekteverloop na een omikronbesmetting.

Overheden worstelen wereldwijd met de verspreiding van de nieuwe variant, die vorige maand is ontdekt in het zuiden van Afrika. In Nederland pleiten de experten van het Outbreak Management Team (OMT) er volgens bronnen voor om alle sectoren te sluiten, met uitzondering van essentiële winkels zoals supermarkten, apotheken en drogisterijen. In eigen land werd beslist om de termijn voor de boosterprik in te korten tot vier maanden.

Ook in het Verenigd Koninkrijk houdt de regering dit weekend spoedberaad over mogelijk bijkomende maatregelen in de strijd tegen de omikronvariant.