Omikronvariant verspreidt zich aan ongekend tempo, waarschuwt WHO: “In Afrika wel minder doden en ernstig zieken”

Geen enkele coronavariant heeft zich al zo snel verspreid als de omikronvariant, meldt de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) dinsdag op een persconferentie. De WHO schat dat intussen alle landen getroffen zijn. In Afrika is het aantal besmettingen de afgelopen week met 83 procent gestegen ten opzichte van vorige week. Toch is de Afrikaanse afdeling van de WHO "voorzichtig optimistisch" omdat er in vergelijking met eerdere golven minder mensen in het ziekenhuis belanden of sterven.