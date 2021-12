Omikronvariant nu ook dominant bij onze noorderburen, groeiende frustratie over winkelende Nederlanders in ons land

De omikronvariant van het coronavirus is nu ook in Nederland dominant geworden. Intussen groeit de frustratie rond de toestroom van Nederlanders naar België. Veel Nederlanders lijken te willen profiteren van het feit dat in ons land winkels en cafés open zijn, terwijl thuis een strenge lockdown geldt om de opmars van de omikronvariant tegen te gaan.

Ook in Nederland is de nieuwe coronavariant omikron dominant geworden. Dat betekent dat het bij meer dan de helft van alle vastgestelde besmettingen om die virusversie gaat. De deltavariant is verdrongen naar de tweede plaats.



Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) verwacht dat de snelle verspreiding van omikron in Nederland "de komende tijd tot extra besmettingen zal leiden, waardoor ook het aantal ziekenhuisopnames weer zal toenemen". Voorlopig blijft het aantal nieuwe coronagevallen in Nederland net zoals bij ons wel nog dalen. Maar de afname gaat steeds minder snel. Ook het aantal ziekenhuisopnames en sterfgevallen daalt trager dan in de weken hiervoor.

Frustratie

De toestroom van Nederlanders die vanwege de lockdown in eigen land gaan winkelen of dineren in ons land, leidt inmiddels steeds meer tot geërgerde reacties. Gouverneur van Antwerpen Cathy Berx noemde het maandag in radioprogramma ‘De Wereld Vandaag’ “niet erg sociaal, solidair of verstandig” dat Nederlanders oproepen negeren om weg te blijven.

Het was maandag op wegen vanuit Nederland naar België inderdaad opvallend druk, dinsdagochtend hetzelfde verhaal. Op sociale media wordt ook melding gemaakt van overvolle treinen vol Nederlanders in Antwerpen. In de binnenstad is het alvast opnieuw erg druk, de politie met de situatie monitoren. Ook in andere steden vallen er opvallend veel Hollandse accenten te horen.

Berx erkende gisteren geen juridische instrumenten te hebben om dagjesmensen uit Nederland te weren. Nederlands premier Mark Rutte had zijn landgenoten al specifiek opgeroepen vooral niet naar België of naar Duitsland te reizen als het niet per se nodig is. “Ik zou denken dat dat nog veel meer impact heeft dan een gouverneur van Antwerpen die een dergelijke oproep doet”, zei Berx maandag. Maar niet dus.

“Dubbele druk”

Viroloog Marc Van Ranst stelde in een reactie bij Het Nieuwsblad dat de winkelende Nederlanders uiteindelijk zo de zorg in eigen land meer kunnen belasten. “Want ze ontlopen de maatregelen en ze kunnen hier geïnfecteerd worden, naar huis gaan en daar opgenomen worden als ze ernstig ziek zijn.”

Quote We moeten niet vrezen dat ze plots de omikronva­ri­ant massaal naar hier gaan brengen, want daar hebben we er evenveel van. Maar het moet wel binnen de perken blijven. Viroloog Marc Van Ranst

Eenzelfde geluid bij Berx. “Op deze manier zorgen die Nederlanders voor een dubbele druk”, zei zij. “Enerzijds is er veel meer drukte in Vlaanderen, met alle gevolgen van dien. Er is de mogelijke impact op de toename van het aantal besmettingen. Daarnaast zouden de Nederlanders die hier besmet eraken door die drukte en terugkeren naar Nederland extra druk kunnen leggen op de zorg in Nederland. Dat was net de reden waarom Nederland verregaande maatregelen nam. Men wil ervoor zorgen dat de ziekenhuisinfrastructuur er niet onder crasht.”

Omgekeerd

Van Ranst zei dat de komst van de Nederlanders niet aangemoedigd moet worden. “Anderzijds moeten we niet vrezen dat ze plots de omikronvariant massaal naar hier gaan brengen, want daar hebben we er evenveel van. Maar het moet wel binnen de perken blijven.” Hij voegde nog toe: “Ik herinner me ook een tijd dat wij exact hetzelfde deden toen de terrassen hier niet open waren, maar wel bij hen.”

