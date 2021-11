Omikronpatiënten voorlopig niet zwaar ziek, zegt Zuid-Afrikaanse arts: “Symptomen anders en milder”

“Niemand houdt van mij! Niemand geeft me eten!”: Brits jongetje (6) sterft na aanhouden­de mishande­ling

In Engeland nadert een proces rond schrijnende kindermishandeling stilaan de ontknoping. Arthur Labinjo-Hughes (6) werd zodanig mishandeld door zijn vader en stiefmoeder dat hij op 17 juni 2020 het leven liet. Een hersenletsel is hem uiteindelijk fataal geworden. In twee hartverscheurende audiofragmenten is te horen hoe het jongetje huilend tegen zichzelf aan het schreeuwen was. “Niemand houdt van mij! Niemand geeft me eten!”

