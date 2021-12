Omikron rukt verder op: Denemarken heeft nu hoogste aantal nieuwe besmettingen van hele EU

ONZE OPINIE. Door de ruis van de dampkap gaat de boodschap over zelftests verloren

Zelfs vaccins hebben het moeilijk met de nieuwe omikronvariant, maar gelukkig is er één middel dat ons kan redden: de dampkap. Die staat bij ons -sinds we Steven Van Gucht vrijdagmiddag zijn advies over de feestdagen zagen geven- al op de stand “zero covid”. Het is vast allemaal goed bedoeld, en Van Gucht is meestal één van de weinigen die genuanceerd blijft communiceren in deze crisis. Maar laat dit soort regulitis niet langer als een besmettelijk virus woekeren. Het leidt de aandacht af van wat er echt toe doet. Vlaanderen sprak vrijdag niet over het belang van zelftests, maar wél over het lawaai dat een dampkap maakt.

18:54