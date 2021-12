Omikron nu ook dominant in Frankrijk

Israëli­sche vrouw met dubbele baarmoeder bevalt van tweeling

In de Israëlische stad Tel Aviv is een vrouw met een dubbele baarmoeder bevallen van een tweeling. Dat is uitzonderlijk zeldzaam. In elke baarmoeder groeide een kind, dat zegt het ziekenhuis waar de tweeling op de wereld werd gezet via een keizersnede.

