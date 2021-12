Omgeving VN-hoofdzetel in New York afgesloten: man die vuurwapen op zichzelf richtte gearresteerd

“Mexico en VS akkoord over 'blijf in Mexi­co'-re­gel”

De Amerikaanse en Mexicaanse autoriteiten hebben een akkoord bereikt over de 'blijf in Mexico'-regel voor migranten die vanuit Centraal-Amerika de grens met de VS proberen over te steken. The Washington Post schrijft woensdagavond (lokale tijd) op basis van twee Amerikaanse en een Mexicaanse ambtenaar dat er een deal is gesloten.

