Omgeving rond ontspoorde trein in VS ontruimd wegens ontploffingsgevaar: “Sprake van potentieel enorme explosie”

Rus die pronkte met schedel gedode Oekraïner nu zelf door het hoofd geschoten: beelden tonen hem zieltogend in ziekenhuis

Een Rus die afgelopen zomer overal op sociale media te zien was in een video waarin hij met de schedel van een gedode Oekraïner pronkte, is nu zelf door het hoofd geschoten. Dat heeft de Oekraïense journalist Dennys Kazansky gemeld op zijn Telegram-kanaal. Kazansky deelde ook beelden waarop een zieltogende Igor Mangoesjev (36) te zien is in een ziekenhuisbed.

6:27