‘Omar m’ a tuer’: tuinman wil dertig jaar na geruchtmakende moord herziening proces

FRANKRIJKDertig jaar na de moord die Frankrijk begin jaren negentig in de ban hield, heeft de veroordeelde Omar Raddad zijn hoop gevestigd op de nieuwste DNA-analyses om een herziening van zijn proces te verkrijgen. De rijke weduwe Ghislaine Marchal (65) werd op 24 juni 1991 in haar villa nabij Cannes vermoord gevonden. Ze bleek een dag eerder om het leven gebracht. Op de muur naast het lichaam stond in haar eigen bloed de tekst ‘Omar m’ a tuer’ (sic).

Met dat als enige bewijs werd Marchals tuinman Omar, een ongeletterde migrant van Marokkaanse afkomst die sinds 1987 bij de vrouw werkte, gearresteerd en later veroordeeld tot achttien jaar gevangenisstraf. Hij heeft altijd ontkend en zegt zeven jaar onschuldig in de cel te hebben gezeten. De zaak trok veel aandacht, ook door de raadselachtige tekst op de muur: niet ‘Omar heeft me vermoord’ (Omar m’a tué), maar ‘Omar heeft me vermoorden’ (Omar m’a tuer). Waarom zou een hoogopgeleide vrouw zo’n rare grammaticale fout maken? En kan iemand die op sterven na dood is, in het donker van de kelder, zo’n duidelijke zin bijna twee keer met haar eigen bloed schrijven?

Omars advocate Sylvie Noachovitch dient vandaag een nieuw verzoek in tot herziening van zijn proces. Ze doet dit op basis van nieuwe analyses van genetisch materiaal dat in november 2015 is ontdekt. Op twee deuren en een dakspant op het plaats delict, de kelderruimte van de villa in Mougins, zaten vier DNA-sporen. Twee lijken perfect bruikbaar, de twee andere gedeeltelijk. Ze behoren toe aan vier niet-geïdentificeerde mannen. Op de deuren en de dakspant stonden de in bloed geschreven boodschappen ‘Omar m’a tuer’ en ‘Omar m’a t’.

Het verzoek om herziening is gebaseerd op de bevindingen van deskundige Laurent Breniaux uit 2019. De inhoud van het rapport was niet bekend totdat Le Monde de conclusies maandag publiceerde. In het met bloed van Marchal geschreven ‘Omar m’a t’ zijn 35 sporen van een volledig mannelijk DNA opgemerkt. Het gaat niet om DNA van Omar. Van wie wel, blijft de vraag. Het DNA is vergeleken met dat van naasten van Marchal. Het leidde niet tot een match. Door het Breniaux-rapport doet het parket van Nice sinds 2015 opnieuw onderzoek. Dit heeft vooralsnog niet tot een doorbraak geleid.

Omar kreeg in 1998 gedeeltelijke gratie van toenmalig president Jacques Chirac en mocht de gevangenis verlaten. De veroordeling van de in Toulon woonachtige vijftiger is niet ongedaan gemaakt. In 2002 verwierp het hof van beroep Omars vraag voor een nieuw proces. “Dankzij de nieuwe elementen die sindsdien aan het licht zijn gekomen, zal de waarheid over de onschuld van Omar Raddad worden erkend. Daar zijn we ten stelligste van overtuigd”, aldus de verklaring van advocate Noachovitch.

Sinds nieuwe Franse wetgeving uit 2014 zijn de voorwaarden voor een herziening van een strafproces versoepeld.

‘Omar m’a tuer’ is in 2011 verfilmd met Sami Bouajila in de hoofdrol.