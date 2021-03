Oma (76) die klappen kreeg én uitdeelde in San Francisco schenkt ingezameld bedrag van bijna 1 miljoen dollar weg

“Ze staat erop deze beslissing te nemen en zegt dat de kwestie belangrijker is dan zijzelf”, schrijft Xiao Zhen Xies kleinzoon, John Chen, over plannen van zijn oma in een update op de GoFundMe-pagina. Die had Chen opgezet met de bedoeling de medische kosten van zijn grootmoeder te dekken. Het doel was 50.000 dollar (42.000 euro), maar het is inmiddels al 962.953 dollar (815.000 euro) of bijna het twintigvoudige van het beoogde bedrag.

Xiao Zhen Xie had, bij een volgens Chen “racistische” aanval, “twee ernstige blauwe ogen” opgelopen en “een gezwollen pols”. Ze was niet alleen fysiek, maar ook “mentaal en emotioneel” geraakt. Chen sprak zelfs van een posttraumatische stressstoornis.

De kranige oma reageerde vorige woensdag hevig op de slagen die ze zou gekregen hebben toen ze voor een verkeerslicht stond te wachten. Ze greep een houten plank en mepte daarmee zelf op haar aanvaller, de 39-jarige Stephen Jenkins. Die moest naar het ziekenhuis worden afgevoerd voor een “eerder opgelopen medisch probleem” en werd daarna aangehouden. Jenkins had volgens de politie een half uur tevoren ook al een 83-jarige Aziatische man mishandeld. De dader had eerst zelf stevige klappen gekregen, nog voor hij Xiao Zhen Xie in het gezicht sloeg.

Volledig scherm De oma kreeg rake klappen. © RV

“Haatmisdrijven tegen Aziaten zijn niets nieuws. Dat gebeurde al sinds de eerste Aziatische immigranten in Amerika arriveerden. Maar tijdens de pandemie zijn de haatmisdrijven tegen deze gemeenschap in een alarmerend tempo versneld”, zegt de familie van Xie in een verklaring. “Als gemeenschap kunnen wij niet meer zwijgen of het zwijgen opgelegd worden. Daarom is onze familie van plan ALLE fondsen te doneren die via deze GoFundMe zijn gegenereerd om onze gemeenschap er bovenop te helpen en racisme te bestrijden.”

“Toen we gisteren en vandaag onze oma bezochten, bleek haar mentale en fysieke gezondheid al veel beter”, schreef kleinzoon John Chen. “Haar oog is niet langer zodanig opgezwollen dat ze het niet meer kan openen. Ze is nu weer optimistischer en beter gezind. Ze zei ook dat we ons niet moeten laten doen door racisme en dat we desnoods tot de dood moeten vechten.”