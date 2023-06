Oma (71) in stukken gesneden: dochter en kleindochter beschuldigd van moord

Krokodil blijkt zwanger te zijn... van zichzelf

Voor het eerst is een krokodil geïdentificeerd die zichzelf zwanger heeft gemaakt, dat schrijft de Britse omroep ‘BBC News’. Het dier in kwestie leeft in een dierentuin in Costa Rica. Ze verwekte een foetus die 99,9 procent identiek was aan haarzelf.