Oma (56) bevalt van dochter van eigen zoon en schoondochter: “Mooie ervaring voor de hele familie”

Verenigde StatenEen 56-jarige vrouw is in de Amerikaanse staat Utah bevallen van een meisje. Nancy Hauck is niet de biologische moeder van het kind, maar wel de grootmoeder. De vrouw stelde voor om draagmoeder te worden toen ze vernam dat haar zoon en schoondochter geen kinderen meer konden krijgen. “Hoeveel mensen kunnen hun moeder zien bevallen?” vertelt zoon Jeff, de vader van de pasgeboren baby, in het Amerikaanse magazine ‘People’.

Hannah zag vorige week het levenslicht in de VS. Ze is het vijfde kind van Jeff en Cambria en werd door Jeffs moeder Nancy op de wereld gezet. Het koppel wou altijd al een groot gezin, maar ontdekte na hun huwelijk in 2012 dat Cambria vruchtbaarheidsproblemen had. Vier jaar geleden beviel de Amerikaanse dan toch van de tweelingmeisjes Vera en Ayva na een ivf-behandeling. Een jaar geleden zagen Diesel en Luca het levenslicht, ook een tweeling.

Zeven bevruchte embryo’s

In de uren na deze laatste bevalling kreeg Cambria plots pijnlijke krampen en ontdekten de artsen dat ze bloedingen had. De moeder moest onder het mes om haar baarmoeder te laten verwijderen. Een enorme tegenslag voor het koppel dat droomde van een groot gezin met zeven kinderen. Eén ivf-behandeling had Jeff en Cambria namelijk zeven bevruchte embryo’s opgeleverd en die wilden ze graag allemaal “een kans op leven” geven.

De ouders bespraken de verschillende opties, tot Jeffs moeder zelf met het idee op de proppen kwam om draagmoeder te worden.

Eigen moeder zien bevallen

Nancy werd medisch goedgekeurd en op 17 februari werd een van de embryo’s bij haar geplaatst. Zes dagen later was ze officieel zwanger. Op 2 november zette de Amerikaanse Hannah op de wereld. Haar zoon en schoondochter woonden de bevalling bij. Of het niet ongemakkelijk is om je eigen moeder te zien bevallen? “Zo zie ik het echt niet", vertelt Jeff in ‘People’. “De zwangerschap was een mooie ervaring voor de hele familie", voegt Cambria toe.

Nancy voelt naar eigen zeggen “diepe dankbaarheid” dat ze dit voor haar zoon en schoondochter heeft kunnen doen. Toch is er ook een leegte. “Hoewel ik weet dat de baby naar mijn zoon gaat, is er ook verdriet om de scheiding van het kind”, vertelt ze. “Ik hoop dat we Hannah niet anders zullen behandelen”, vervolgt Jason, de man van Nancy. “We zullen altijd die connectie hebben omdat Nancy haar negen maanden heeft gedragen.”