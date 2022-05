“Om de vijf minuten een fatale overdosis”: recordaantal drugsdoden in de VS in 2021

Wie zijn onze ouders en wat is er met hen gebeurd? Drie kinderen werden 38 jaar geleden achtergela­ten in station van Barcelona

Elvira, Ricard en Ramon waren slechts 2, 4 en 6 jaar oud toen ze in 1984 door hun ouders werden achtergelaten in een treinstation in Barcelona. Sinds enkele jaren zijn de broers en zus wanhopig op zoek naar informatie over wie hun ouders waren en wat er met hen is gebeurd.

