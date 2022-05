Om de twee dagen verplichte coronatest voor 99 miljoen inwoners uit Chinese provincie Henan

De havenmetropool Shanghai, in het oosten van het land, is zo al sinds begin april in quarantaine. Dat heeft, samen met de coronabeperkingen en de sluiting van winkels, geleid tot problemen in de toeleveringsketen.

Om de situatie niet zo ver te laten komen als in Shanghai, heeft Henan nu beslist om een massale testcampagne op poten te zetten in de hoop positieve gevallen snel te isoleren. “De inwoners moeten minstens elke 48 uur een PCR-test ondergaan”, staat te lezen op de website van provinciale autoriteiten.