Olympisch zwemkampioen Klete Keller aangeklaagd voor bestorming Capitool

ALMELO Twee minderjari­ge broers en hun vader verdacht van rol bij dood Nederland­se Lotte (14): “Het zijn geen van allen vechtersba­zen”

11:53 De opgepakte personen in het onderzoek naar de dood van het Nederlandse meisje Lotte (14) in Almelo (provincie Overijssel) zijn een vader (43) en zijn twee minderjarige zoons. Het lichaam van het meisje is zondag gevonden in een sloot aan een bedrijfsterrein.