Olympisch schoonspringer al breiend gespot op de tribune

Israël begonnen met derde prik voor 60-plus­sers, ziekenhui­zen zien grote stijging van aantal ernstig zieke CO­VID-patiënten

1 augustus Israël is vandaag begonnen met 60-plussers voor een derde keer in te enten met het coronavaccin van Pfizer/BioNTech. Israël is daarmee voor zover bekend het eerste land dat ouderen zo’n derde prik geeft. Het aantal ernstig zieke coronapatiënten is wel opnieuw aan het stijgen in het land. Voor het eerst sinds april zijn meer dan 200 mensen met zware symptomen opgenomen in het ziekenhuis. Dat blijkt zondag uit gegevens van het Israëlische ministerie van Volksgezondheid.