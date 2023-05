Olivier Vandecasteele zat 455 dagen vast in Iran: zo ontvouwde zijn nachtmerrie zich

De Belgische ngo-medewerker Olivier Vandecasteele (42) is onderweg naar ons land. Daarmee komt onverwacht een einde aan een nachtmerrie die op 24 februari vorig jaar begon, toen hij in Iran werd opgepakt en later veroordeeld werd tot 40 jaar cel en 74 zweepslagen.

In 2 minuten: het relaas van 455 dagen gevangenschap in Iran

24 februari 2022. Olivier Vandecasteele - afkomstig uit Doornik - wordt in de boeien geslagen door de Iraanse autoriteiten. Ondanks een negatief reisadvies van Buitenlandse Zaken is hij daar eerder dat jaar toch naartoe gereisd met een toeristenvisum.

Vandecasteele kent het land goed. Nadat hij onder meer in India en Afghanistan aan de slag was voor enkele internationale hulporganisaties, werd hij er in 2015 plaatselijk directeur van de ‘Norwegian Refugee Council’ (NRC), een ngo die de rechten en levensomstandigheden beschermt van vluchtelingen. Afghanen in deze.

Begin 2020 gaat hij in Iran werken voor ‘Relief International’, dat dringende humanitaire hulp biedt in crisissituaties. Hij coördineert er als directeur de hulp tijdens de coronacrisis. Zijn zus zal later vertellen dat Vandecasteele terugkeerde naar Iran om zijn spullen op te halen en definitief terug te keren naar België.

5 juli 2022. De arrestatie van Vandecasteele wordt internationaal bekend. Zijn familie vertelt dat hij zonder enig motief is opgepakt en overgebracht naar de Evingevangenis in de hoofdstad Teheran. Daar zit hij vast “in zeer moeilijke omstandigheden”. Hij wordt in isolatie gehouden en heeft nog maar één keer contact gehad met het thuisfront. “Door het slechte eten is hij veel gewicht verloren en hij heeft gezondheidsproblemen”, klinkt het.

De Belgische autoriteiten zouden in contact staan met de Iraanse autoriteiten en op regelmatige basis ook vertrouwelijke contacten hebben met de bevoegde Belgische autoriteiten ter plaatse.

In diezelfde periode is in België discussie ontstaan over een wetsontwerp dat ons land in staat zou stellen om gevangenen te ruilen met Iran. Op 20 juli keurt de Kamer het toch goed. Iran verklaart dat er contacten zijn met België over de vrijlating van Assadollah Assadi, een Iraniër die bij ons veroordeeld is tot 20 jaar cel voor een geplande terreuraanslag in Parijs. Er wordt gevreesd dat Vandecasteele alleen vastgehouden wordt om als pasmunt te dienen. Een andere reden voor zijn opsluiting lijkt er niet te zijn.

Assadollah Assadi.

De weken en maanden nadien worden verscheidene acties op poten gezet om Vandecasteele vrij te krijgen, onder meer een online petitie en verscheidene demonstraties. “De eerste twee maanden sliep hij op de grond, in een cel zonder matras, met dag en nacht het licht aan. Dagelijks wordt hij ondervraagd, wat psychologisch slopend is voor hem", getuigt zijn zus Nathalie in een videoboodschap die de familie verspreidt.

3 augustus 2022. Het Iraanse parlement keurt een verdrag goed dat een gevangenenruil tussen Iran en België mogelijk maakt. Intussen kanten de VS en 68 internationale professoren en (ex-)magistraten zich openlijk tegen de uitlevering van Assadi. Volgens België is het echter de enige manier om Vandecasteele vrij te krijgen.

4 oktober 2022. Een Brusselse rechtbank beslist om de uitlevering van Assadi niet te verbieden. Dat lijkt de weg vrij te maken voor een gevangenenruil met Vandecasteele.

8 december 2022. Het Grondwettelijk Hof schorst het Belgisch-Iraanse verdrag dat de overbrenging van Assadi naar Iran mogelijk moest maken na een beroep. Een zware tegenslag voor de familie van de hulpverlener. “In mei was Olivier al 15 kilo verloren, sinds eind november is hij in hongerstaking. Hij is op dit moment de persoon die het langst ooit in isolatie zit, 290 dagen alleen in een vuile cel. In die tijd heeft hij zes maal een consulair bezoek mogen ontvangen, onder strenge bewaking, en drie maal met zijn familie mogen bellen. We weten nu al dat dit onomkeerbare lichamelijke en psychologische gevolgen zal hebben. De regering moet nú handelen.”

Nathalie Vandecasteele, zus van Olivier.

13 december 2022. Vandecasteele blijkt veroordeeld te zijn tot 28 jaar cel. Dat laten premier Alexander De Croo en justitieminister Vincent Van Quickenborne weten aan zijn familie. Zijn zus Nathalie vertelt in een interview met onze krant dat haar broer intussen al 20 kilogram is afgevallen.

10 januari 2023. Het wordt nog erger. Het Iraanse persbureau Tasnim meldt dat Vandecasteele nu veroordeeld is tot 40 jaar cel en 74 zweepslagen voor spionage. Enkele dagen eerder had de Belgische ambassadeur in Iran de hulpverlener nog kunnen zien. Hij was “nog magerder en had diepe wallen”. Eerder werd al bekend dat hij een infectie had aan zijn voet, geen winterkleren kreeg bij vriestemperaturen en ernstige tandproblemen had.

24 februari 2023. Vandecasteele zit nu exact een jaar vast in Iran. De solidariteitsacties, petities en moties overal in ons land zijn niet bij te houden.

3 maart 2023. Het Grondwettelijk Hof verwerpt het beroep tegen de Irandeal. Daarmee staat het licht plots weer op groen voor een ruil van Vandecasteele tegen Assadi. Er is opnieuw hoop voor de familie. “Het gaat niet goed met Olivier, hij moet daar weg”, laat zus Nathalie in een emotioneel gesprek met VTM Nieuws weten.

6 maart 2023. Iran gaat ultiem akkoord om de gevangenenruil met Olivier Vandecasteele uit te voeren. Zijn familie kan hem tien dagen later spreken en vertelt dat hij “strijdlustig” overkomt.

18 april 2023. België dient officieel een aanvraag in bij Iran om Vandecasteele naar ons land over te brengen. Familie heeft opnieuw contact met hem gehad en vertelt dat hij niet meer kan slapen en nauwelijks nog rechtop kan staan door ondraaglijke spier- en zenuwpijn. Ze vreest voor zijn leven.

26 mei 2023. Premier De Croo maakt bekend dat Vandecasteele onderweg is naar ons land. Hij is opgestegen vanuit Oman en zal vanavond terug in België zijn. De premier deelde ook een foto van de hulpverlener en daarop is te zien dat hij inderdaad erg vermagerd is. Zijn gezondheid zou echter goed genoeg zijn om terug te reizen.

Olivier Vandecasteele.