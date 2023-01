Olivier Vandecasteele is hongerstaking gestopt na veroordeling tot celstraf van 40 jaar en 74 zweepslagen: gezondheidstoestand relatief stabiel

Zus van Olivier Vandecas­tee­le, Vlaming die 28 jaar cel kreeg in Iran: “Ze maken hem wijs dat we niet naar hem omzien”

“Dit is een nachtmerrie, almaar completer.” Olivier Vandecasteele, de 41-jarige ngo-werker uit Aalbeke die op Kerstmis exact driehonderd dagen in een isoleercel zal zitten in Iran, is daar nu veroordeeld tot liefst 28 jaar gevangenis. Het Laatste Nieuws sprak met zijn zus. “Je kan zo’n mooie mens als mijn broer toch niet laten wegrotten in een kerker?”

15 december