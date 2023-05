Olivier Vandecasteele (42) sluit familie weer in de armen na 455 dagen in Iraanse cel

Olivier Vandecasteele, de Belgische ngo-medewerker die sinds 26 februari vorig jaar opgesloten zat in Iran, is deze avond in ons land aangekomen. Hij is deze ochtend opgestegen in Oman, nadat hij 15 maanden in de Iraanse cel heeft gezeten. De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken bevestigt dat het om een gevangenenruil gaat met terrorist Assadolah Assadi. Volgens justitieminister Vincent Van Quickenborne (Open Vld) was er geen andere optie. Vandecasteele werd in Iran veroordeeld voor “spionage” en kreeg 40 jaar en 74 zweepslagen als straf na wat een schijnproces werd genoemd.

Vandecasteele is rond 21.30 uur gearriveerd op de militaire luchthaven van Melsbroek. Familie en politici wachtten hem er op. Op onderstaande beelden is te zien hoe Vandecasteele zijn familie weer in de armen sluit. Vanochtend werd Vandecasteele overgevlogen vanuit de Iraanse hoofdstad Teheran naar Oman. Daar werd hij overgedragen aan de Belgische delegatie.

KIJK. Emotioneel moment waarop Olivier Vandecasteele zijn familie opnieuw in de armen sluit na 455 dagen in Iraanse cel:

Op 24 februari 2022 werd Vandecasteele opgepakt door de Iraanse autoriteiten. Hij leefde meer dan een jaar in erbarmelijke omstandigheden in Iran. Begin april werd hij nog overgebracht naar de beruchte Evin-gevangenis in Teheran. Hij kon toen kort met zijn familie praten en vertelde hen dat hij niet meer kon slapen en nauwelijks rechtop kon staan door ondraaglijke spier- en zenuwpijn. De ngo-medewerker kreeg er onvoldoende voedsel om zijn gezondheid te vrijwaren, zei de familie na het gesprek in een persbericht.

Volledig scherm Het regeringsvliegtuig waarmee Olivier Vandecasteele naar ons land werd gebracht. © Marc Baert

De familie kreeg vanochtend rond 8.30 uur het goede nieuws te horen. Een psycholoog staat de naasten van Vandecasteele bij. Ze hebben hem al een maand niet meer gehoord en ook voor vertrek is er geen telefonisch contact geweest met zijn dierbaren.

Volledig scherm Olivier Vandecasteele in het vliegtuig dat hem weer naar ons land brengt. © Twitter

Reactie Alexander De Croo

“Op dit moment is onze landgenoot Olivier Vandecasteele onderweg naar België. Als alles goed loopt, zal hij vanavond bij ons zijn. Eindelijk vrij”, reageerde premier De Croo (Open Vld) eerder vandaag. “Gisterenavond werd Olivier naar Oman gebracht, waar hij werd opgevangen door een team van Belgische militairen en diplomaten. Deze ochtend heeft hij een aantal medische tests ondergaan om zijn gezondheid te controleren en ervoor te zorgen dat hij zo goed mogelijk kan terugkeren.”

Volledig scherm Een colonne arriveert op de luchthaven van Melsbroek. Familie en politici wachten er op Vandecasteele. © Marc Baert

“We zijn al meer dan een jaar bezorgd over het lot van Olivier. Voor mij heeft altijd één ding geprimeerd: wij laten geen onschuldige landgenoot in de steek. Dat is de verantwoordelijkheid die ik op mij neem. En die ik aanvaard. We laten in ons land niemand achter. Zeker niet iemand die onschuldig is.”

KIJK. De Croo reageert op de vrijlating: “Als alles goed loopt, zal hij vanavond bij ons zijn. Eindelijk vrij”

De premier heeft ondertussen de Kamervoorzitter laten weten dat hij beschikbaar is om tekst en uitleg te geven in het parlement. Mogelijk gebeurt dat al morgen.

Via Twitter deelde hij een foto van een sterk vermagerde Vandecasteele voor vertrek richting België. “Eindelijk vrij. Enfin avec nous”, klinkt het. Ook minister van Buitenlandse Zaken Hadja Lahbib (MR) heeft via Twitter gereageerd op het nieuws: “België laat onschuldige burgers niet in de steek. Olivier, we verwachten je!”

Koning Filip heeft intussen met Vandecasteele gesproken tijdens zijn terugreis. Dat deelt het Koninklijk Paleis mee via Twitter. “Dank aan allen die zich hebben ingezet om hem terug thuis te brengen”, luidt het.

Gevangenenruil

De schijndiplomaat Assadolah Assadi is ondertussen aangekomen in Iran, bericht het Iraanse staatspersagentschap Irna. Op beelden is hij te zien hoe hij omringd wordt door Iraanse ambtenaren, en glimlacht terwijl hij een bloemenkrans rond de hals draagt en een boeket in handen heeft.

Assadi zat bij ons in de cel voor zijn rol in het beramen van een terreuraanslag op de Iraanse oppositie in Parijs. Daarvoor had hij een straf van 20 jaar gekregen. Donderdagavond werd Assadi door de federale politie uit de gevangenis van Haren gehaald en vanop de luchthaven van Melsbroek overgebracht naar Oman.

Van Quickenborne: “Geen andere keuze”

België had geen andere keuze om Vandecasteele vrij te krijgen dan hem te ruilen voor Assadi, zei vicepremier en minister van Justitie Vincent Van Quickenborne vrijdagavond in Het Journaal (VRT 1). “Er was geen enkele andere optie mogelijk voor ons land, dat hebben onze inlichtingen- en veiligheidsdiensten heel duidelijk gemaakt.”

Volgens de minister waren er geruchten dat Vandecasteele de doodstraf boven het hoofd hing. “Als we niet snel zouden hebben opgetreden, was door het niet uitvoeren van deze operatie wellicht zijn doodsvonnis getekend.” Recent werden in Iran nog een Brit en een Zweed geëxecuteerd, een Duitse burger werd ter dood veroordeeld. “Olivier Vandecasteele had die tijd niet”, aldus Van Quickenborne.

KIJK. Assadi is - letterlijk - al in de bloemetjes gezet in Iran

Een maand geleden ontstond er al verwarring rond een mogelijke gevangenenruil. Persagentschappen ‘Reuters’ en ‘Bloomberg’ berichtten toen op basis van een verklaring van het Iraanse gerecht over een nakende gevangenenruil met Assadi. Dat gerucht leek te wijzen in de richting van een ruil met Vandecasteele.

Het bleek uiteindelijk om valse berichtgeving te gaan. Volgens minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open Vld) kwam het nieuws “van een schurkenstaat die gespecialiseerd is in manipuleren”. Ook minister van Buitenlandse Zaken Hadja Lahbib (MR) riep toen op om niet toe te geven aan de “Iraanse pogingen tot destabilisatie”.

KIJK. “Assadi werd vals beschuldigd”, zo kondigde de Iraanse staatstelevisie aan dat Assadi vrijgelaten is

“Geen matras, koud eten”

Eind vorige maand liet Vandecasteele in een telefoongesprek met zijn familie weten dat dat hij niet meer in volledige afzondering zat, maar dat zijn detentievoorwaarden nog verslechterd waren. “Het contact met twee andere gevangenen maakt dat zijn opsluiting een miniem beetje draaglijker wordt, maar zijn detentievoorwaarden zijn verder nog verslechterd”, liet zijn familie toen weten.

“Hij heeft geen matras meer, hij krijgt enkel koud eten voorgeschoteld dat van heel slechte kwaliteit is en Olivier krijgt nog steeds geen verzorging voor zijn benen, waardoor hij bijna niet meer rechtop kan staan en amper kan slapen”, klonk het toen. Het was bekend dat Vandecasteele onder meer een infectie had aan zijn voet en kampte met tandproblemen.

KIJK. Uitgelegd in 2 minuten: zo verliepen de 455 dagen opsluiting van Olivier Vandecasteele

Medische toestand

Vandecasteele werd vanochtend voor hij de lucht in ging nagekeken door een medisch team – inclusief psycholoog – dat vanuit België was meegereisd. Over zijn precieze gezondheidstoestand, bijvoorbeeld hoe het er met zijn benen aan toe is, wordt voorlopig geen informatie gegeven. “Laat ons zeggen dat zijn toestand ‘redelijk goed’ is”, krijgen we te horen. “Al zal de komende maanden moeten blijken wat de impact van de voorbije 455 dagen op hem is.”

De foto die premier Alexander De Croo verspreidde, doet alvast het beste verhopen. Vandecasteele is dan wel zichtbaar vermagerd, maar recht letterlijk en figuurlijk de rug in een zachtroze hemd met donker kostuum. Het was een bewuste zet van de regering om een fotograaf mee te sturen. Op die manier kon ze de hele wereld laten weten dat Vandecasteele écht een vrije man is, die opnieuw zijn familie kan knuffelen.