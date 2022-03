Oligarchen verzetten zich openlijk tegen Poetin: “Voorkom dat Russen hun Oekraïense broers en zussen vermoorden”

In Rusland bekritiseert de zakelijke elite zelden het regime. Maar dat lijkt nu te veranderen. Sinds de Russische invasie in Oekraïne hebben verschillende Russische oligarchen zich openlijk verzet tegen de aanpak van president Vladimir Poetin. “Oorlog kan nooit het antwoord zijn”, klinkt het.

Met het oog op de Russische inval hebben verschillende oligarchen afstand genomen van hun Kremlin-baas. Evgeny Lebedev, Russisch-Britse zakenman en zoon van Russisch miljardair Alexander Lebedev, heeft maandag in een open brief in zijn krant ‘Evening Standard’ Vladimir Poetin opgeroepen om de oorlog te stoppen.

“Omdat Europa aan de rand van een nieuwe oorlog staat en de wereld aan de rand van een mogelijke nucleaire catastrofe, smeek ik u om de onderhandelingen aan te grijpen om een einde te maken aan het verschrikkelijke conflict in Oekraïne”, schreef Lebedev ten aanzien van de Russische president.

Quote Als Russische patriot vraag ik u om de zinloze dood van nog meer jonge Russische soldaten te voorkomen. Evgeny Lebedev

“Als Britse staatsburger roep ik u op om Europa te beschermen tegen deze oorlog. Als Russische burger vraag ik u om te voorkomen dat Russen hun Oekraïense broers en zussen vermoorden én om de zinloze dood van nog meer jonge Russische soldaten te voorkomen. Als wereldburger roep ik u op om de wereld te beschermen tegen vernietiging”, zo besloot hij.

Zijn vader, Alexander Lebedev, is een voormalig lid van de geheime dienst KGB en een bekend criticus van het Kremlin. Evgeny Lebedev is, naast de gratis krant ‘Evening Standard’, ook eigenaar van het online nieuwsmedium ‘The Independent’. In 2020 werd de zakenman ook benoemd tot lid van de Chamber of Lords door huidig Brits premier Boris Johnson, die Lebedev ondersteunde toen hij burgemeester van Londen was.

“Onschuldige mensen”

De Russische miljardair Oleg Tinkov hekelde maandag ook de dood van “onschuldige mensen” in Oekraïne als “ondenkbaar en onaanvaardbaar”. “Staten zouden geld moeten besteden aan de behandeling van mensen en aan kankeronderzoek, niet aan oorlogen”, schreef hij op Instagram.

Oligarch Oleg Deripaska van zijn kant heeft opgeroepen dat er een einde moet komen aan het “staatskapitalisme” in Rusland in het licht van de economische sancties die aan Moskou zijn opgelegd. “Dit is een echte crisis en we hebben echte crisismanagers nodig”, legde de oprichter van de aluminiumgroep Rusal uit op Telegram.

Ook magnaat Mikhail Fridman verklaarde dat “oorlog nooit het antwoord kan zijn”, zo weet ‘Die Welt’. In een brief aan de medewerkers van zijn holding Letterone riep de zakenman met Oekraïense roots op om “een ​​einde te maken aan het bloedvergieten”.

Sancties

Westerse sancties veranderen de houding van Rusland ten opzichte van Oekraïne alvast niet. De woordvoerder van het Kremlin, Dmitri Peskov, zegt dat de strafmaatregelen geen effect hebben op Rusland.

Peskov zei verder dat er geen sprake is van oorlogsmisdaden in Oekraïne. Hij verwees alle vragen over de oorlog door naar het ministerie van Defensie. Hij wilde ook niet zeggen of Rusland vindt dat Oekraïne wordt geregeerd door nazi’s. Dat is een standpunt dat Rusland al vaak heeft uitgesproken.

“Zelenski is de rechtmatige president van Oekraïne”, aldus Peskov. Volgens de woordvoerder zijn er nog geen plannen voor een gesprek tussen Zelenski en Poetin. Het overleg tussen beide landen gaat volgens hem nog gewoon door. “Het is nog te vroeg om in te schatten waar we staan na de gesprekken.”

