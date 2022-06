Olifant vertrapt vrouw (70) in India en doet dat op haar begrafenis opnieuw

Hoogste rechter buigt zich over lot ‘depressie­ve’ olifant Happy in dierentuin New York

Welke rechten heeft een olifant in een dierentuin? In de hoogste rechtbank van de staat New York proberen advocaten de ongelukkige olifant Happy vrij te krijgen. “Dat wij gehoord worden is geweldig en laat zien hoe belangrijk deze zaak is.” Is Happy dan beter af in een opvang? Niet per se, klinkt het bij experten.

21 mei