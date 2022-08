Olietanker op weg naar Vlissingen zinkt na botsing bij Gibraltar

Geen milieuscha­de door gezonken olietanker voor kust Tunesië

Een bevoorradingstanker die een week geleden is gezonken in de Tunesische Golf van Gabès, vormt geen gevaar voor het milieu. Volgens de Tunesische autoriteiten was het 58 meter lange schip niet geladen toen het tijdens slecht weer verging. De zevenkoppige bemanning kon tijdig van boord worden gehaald.

