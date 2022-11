Olietanker aangevallen door drone met explosieven: “Iran wil onrust zaaien in aanloop naar WK voetbal”

Een olietanker is voor de Golf van Oman aangevallen door een drone met explosieven. De drone was beladen met explosief materiaal. Hoewel niet meteen duidelijk is wie achter de aanval zit, gaat de verdenking uit naar Iran. Israël in Iran beschuldigen elkaar van de aanval. Israël beweert dat Iran onrust wil zaaien in het Midden-Oosten in de aanloop naar het WK Voetbal in Qatar.

De aanval vond dinsdagavond plaats voor de Gust van Oman, een zeestraat die ook grenst aan Iran. De olietanker ‘Pacific Zircon’, die vaart onder Liberiaanse vlag en wordt geëxploiteerd door Eastern Pacific Shipping uit Singapore, werd volgens Associated Press geraakt door een met explosieven geladen drone. Volgens gegevens van MarineTraffic, dat de routes van schepen volgt, was de olietanker vanuit Oman op weg naar de haven van Buenos Aires in Argentinië.

Het getroffen bedrijf is eigendom van de Israëlische miljardair Idan Ofer. Volgens een statement van het bedrijf raakte bij de aanval niemand gewond. Er zou slechts lichte schade zijn aan de romp van het schip en er is geen gevaar voor vervuiling.

Hoewel voorlopig niet duidelijk is wie er achter de aanval zit, gaat de verdenking meteen in de richting van Iran. Iran en Israël vechten in het Midden-Oosten al jarenlang een schaduwoorlog uit, waarbij al vaker Israëlische schepen die door de regio varen zijn getroffen door drones. Zo werd in juli 2021 in de Golf van Oman ook een olietanker aangevallen.

WK Voetbal in Qatar

Een Israëlische official vertelde aan AFP dat Iran “met een provocatie onrust wil zaaien in de aanloop naar het WK Voetbal” dat zondag start in Qatar. Het Iraanse door de staat gecontroleerde ‘Nournews’ ontkent dat Iran achter deze aanval zit en beschuldigt Israël ervan, ook met de bedoeling onrust te zaaien voor het WK.

De voorbije maanden maakten de Iraanse autoriteiten verscheidene keren bekend dat ze schepen hadden geënterd in de Perzische Golf. Daar passeert een groot deel van de wereldproductie van aardolie. Daarbij namen ze al geregeld buitenlandse schepen in beslag. In september gebeurde dat nog met een vaartuig dat 757.000 liter gesmokkelde brandstof aan boord zou hebben gehad.

Ook eind oktober werd een olietanker in beslag genomen door de Iraanse Republikeinse garde. Volgens de Iraanse openbaar aanklager had de tanker 11 miljoen liter brandstof aan boord die hij illegaal transporteerde door de Perzische Golf. De Garde pakte de kapitein en de bemanning op. Iran kent heel lage prijzen voor brandstof, waardoor het voor smokkelaars rendabel is om het elders te verkopen.

