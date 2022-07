Olieprijzen vallen terug tot niveau van voor Russische inval in Oekraïne

Amazon wil tegemoetko­men aan Europese concurren­tie­be­zwa­ren

Webwinkel Amazon is bereid om geen gegevens meer te gebruiken van verkopers die via het bekende platform hun producten proberen te slijten. De Amerikaanse online gigant hoopt zo tegemoet te komen aan de bezwaren van de Europese Commissie, die drie jaar geleden een onderzoek naar deze mogelijke inbreuk van de concurrentieregels had opgestart.

15:47