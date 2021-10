Olielek ontstaan voor de kust van Californië

Nachtmer­rie voor Nederlands koppel op Mallorca: dochtertje (1) sterft door ingestorte overkap­ping

10:35 Een meisje van 14 maanden oud uit Nederland is zaterdag in een ziekenhuis op Mallorca overleden. Het kind bezweek aan verwondingen die ze vrijdag had opgelopen tijdens een noodlottig ongeval aan de noordoostkust van het Spaanse eiland.