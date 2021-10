Oliegigant Shell haalt eigen klimaatdoelstellingen niet: “Erger dan we vreesden”

5.223 nieuwe coronage­val­len in Nederland, opnieuw een mijlpaal

21 oktober In Nederland is het aantal coronagevallen afgelopen etmaal met 5.223 toegenomen, meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RVIM). Het is voor het eerst in ongeveer drie maanden dat het aantal nieuwe besmettingen op een dag boven de 5.000 uitkomt.