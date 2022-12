Olie weer iets duurder na versoepelingen Chinese coronabeleid en vriesweer in VS

Demografen waarschu­wen: “Gevaar dat Oekraïense bevolking zal afnemen met acht miljoen tegen 2030”

Oekraïne zal in 2023 een “catastrofale” daling van het geboortecijfer meemaken. Dat zegt Ella Libanova, directeur van het Ptoukha Instituut voor Demografie en Sociale Studies in Oekraïne. Volgens haar zijn er ook risico’s dat de bevolking van het land tegen 2030 zal afnemen tot minder dan 35 miljoen. De Wereldbank schatte de bevolking van Oekraïne in 2021 nog op ruim 43 miljoen.

