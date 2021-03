Olie-installaties getroffen bij drone-aanval op Saoedische haven

Zuster gaat voor veilig­heids­troe­pen in Myanmar staan: “Dacht dat ik zou sterven”

6 maart Zuster Ann Roza Nu Tawng gaat de wereld rond. De non uit Myanmar ging in Myitkyina tussen gewapende veiligheidstroepen staan om hen tegen te houden nog op burgers te schieten. Ze smeekte de soldaten: “Dood mij, aub, ik wil geen mensen zien sterven”. Ze dacht ook écht dat ze die dappere daad met haar eigen leven zou bekopen en was daartoe bereid, zo zei ze achteraf in een interview.