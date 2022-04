Olga ontdekt door foto van roodgelakte nagels dat haar moeder in Boetsja vermoord is: “Dat ene beeld sloeg alle hoop weg”

De jongedame is zelf op de vlucht geslagen voor de gruwel. “Wekenlang ben ik in het ongewisse gebleven over het lot van mijn moeder”, vertelt ze aan de Franse zender BFM TV. “Ik dacht dat Irina zich ergens schuilhield in een kelder, maar dat ene beeld sloeg alle hoop weg. Later heb ik vernomen dat Russische troepen haar doorzeefd hebben met kogels.”