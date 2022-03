Olena Zelenska, vrouw van president Zelensky, is een doelwit van de Russen, maar is niet van plan om Oekraïne te verlaten

Ondanks de grote dreiging heeft president Zelensky naar verluidt een aanbod van de VS om hem te helpen bij de evacuatie afgeslagen, maar in plaats daarvan heeft hij gezworen bij zijn mensen te blijven. Zijn vrouw, Olena Zelenska, hun 9-jarige zoon Kyrylo en 17-jarige dochter Sasha zijn ook gebleven, ondanks ook voor hen de dreiging groot lijkt. Omdat zijn familie in een veiliger deel van Oekraïne verblijft, communiceert Zelensky alleen nog telefonisch met hen. “Zoals elke vrouw in Oekraïne, vrees ik nu voor mijn echtgenoot”, schreef mevrouw Zelenska in een reeks berichten die via tussenpersonen naar ABC America werden gestuurd. “Elke ochtend voor ik hem bel, bid ik dat alles goed gaat.”

Vergelijking met Michelle Obama

Zelenska verschanst zich nu met hun twee kinderen in een geheime bunker en gebruikt haar sociale media om steun te werven voor Oekraïners die de oorlog ontvluchten. “De meeste Oekraïners zagen Olena Zelenska slechts als de vrouw van de komiek die hun president was. Maar nu vergelijken ze haar met Michelle Obama”, vertelde goede vriend Ievgen Klopotenko aan The Telegraph.

Ze heeft bijna dagelijks berichten gedeeld met haar 2,7 miljoen Instagram-volgers, waarin ze de realiteit van de oorlog beschrijft en diplomaten en wereldleiders oproept om hulp te bieden op het humanitaire front. “Wat kunt u doen? Ik antwoord namens Oekraïne - meer dan drie miljoen Oekraïners die moesten vluchten, zijn al in uw landen aangekomen”, schreef ze. “Dit zijn vrouwen en kinderen van wie de echtgenoten en ouders een bewuste keuze maakten om in Oekraïne te blijven om te vechten. Ze zijn hun huizen kwijt, ze hebben bomkelders en dood gezien, ze krijgen ‘s nachts nauwelijks slaap door zich zorgen te maken over geliefden en hun hele toekomst. Houd ze alstublieft warm.”

“Blijf aan de kant van de vrede en de menselijkheid”

De Franse Brigitte Macron was één van de eersten die reageerde en hielp de veilige doorgang van 20 kinderen uit Oekraïne naar Frankrijk te verzekeren om hun kankerbehandeling veilig voort te zetten. “Ik wil alle Europeanen bedanken die nu onze mensen helpen, hen onderdak geven, hen te eten geven, hen aanmoedigen ... net als wij was u er niet op voorbereid om zoveel getraumatiseerde mensen in uw land te hebben”, schreef mevrouw Zelenska in de krant Le Parisien.

“In de 21e eeuw kan Europa er niet aan wennen dat kinderen in slaap vallen bij het geluid van granaten en niet weten of ze morgen nog in leven zullen zijn”, zei Zelenska in een boodschap voor het liefdadigheidsconcert ‘Save Ukraine’, dat dit weekend internationaal werd uitgezonden. “Blijf open, blijf ontvankelijk. Blijf aan de kant van de vrede en de menselijkheid. Dan zal de overwinning van Oekraïne ook jullie overwinning zijn.”

President Zelensky spreekt vanmiddag om 14u15 onze Kamer toe en zal mogelijk Belgische diamanthandel met Rusland op de korrel nemen. Om 14.10 uur begint een extra uitzending van VTM NIEUWS.

LEES OOK:

BEKIJK OOK: