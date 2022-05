Oleg verloor zijn vingers na Russische folteringen: "Ze sneden in mijn vingers en die begonnen al snel te rotten"

Russisch verken­nings­vlieg­tuig dringt Zweedse luchtruim even binnen: “Onaan­vaard­baar”

Een Russisch verkenningsvliegtuig is vrijdag even het Zweedse luchtruim binnengedrongen. Dat heeft Zweden, dat na de Russische inval in Oekraïne overweegt om zich kandidaat te stellen voor lidmaatschap van de NAVO, gisteren bekendgemaakt.

