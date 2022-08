Olaf Scholz: “Gasturbine voor Nord Stream 1 kan aan Rusland geleverd worden”

De Duitse bondskanselier Olaf Scholz acht Rusland verantwoordelijk voor de problemen met een gasturbine voor de pijpleiding Nord Stream 1. Dat heeft hij woensdag duidelijk gemaakt tijdens een bezoek aan turbinemaker Siemens Energy in Mülheim an der Ruhr. Moskou gebruikt de turbine als een “voorwendsel” om Europa onder druk te zetten met verminderde gasleveringen, zo klinkt het.

De gasturbine is al enkele weken het voorwerp van een politiek-economisch dispuut. Het Russische energieconcern Gazprom had het ontbreken van die turbine aangehaald als reden voor het terugschroeven van de gasleveringen aan Europa via de pijplijn Nord Stream 1. Die turbine moest na een onderhoud in Canada weer naar Rusland worden gebracht, maar staat voorlopig opgeslagen in Mülheim an der Ruhr, in het westen van Duitsland. Gazprom heeft de verantwoordelijkheid daarvoor in de schoenen van Siemens Energy geschoven.

Scholz stelt woensdag evenwel dat de turbine inzetbaar is en op elk moment aan Rusland geleverd kan worden. Er zijn geen belemmeringen aan Duitse kant, aldus Scholz. “Het is voor mij belangrijk om duidelijk te maken dat deze turbine klaar is voor actie”, zo klinkt het. “Er is niets dat het transport naar Rusland in de weg staat.”

“Er hoeft enkel iemand te zeggen dat hij de turbine wil hebben en dan is ze zeer snel daar”, zegt Scholz nog. “De turbine is er, ze kan geleverd worden.”

“In perfecte staat”

Scholz wijst er ook op dat de turbine, die noodzakelijk is om voldoende druk op te bouwen om het gas door de leiding te pompen, in perfecte staat verkeert. Er zijn bovendien geen sancties die de levering ervan in de weg staan. Wegens de Russische oorlog in Oekraïne, moeten we ons er wel van bewust zijn “dat er altijd een of ander voorwendsel kan aangevoerd worden, waardoor iets niet meer functioneert”.

