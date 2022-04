Oktoberfest in München gaat weer door na twee jaar corona

Nederlands tv-ge­zicht Johan Derksen bekent verkrach­ting op televisie en wekt woede bij kijkers

Bijna 600.000 Nederlandse kijkers zagen gisteravond hoe voetbalanalist en voormalig profvoetballer Johan Derksen (73) in tv-programma ‘Vandaag Inside’ bekende dat hij op zijn 22ste een vrouw heeft verkracht door een kaars in haar vagina te duwen terwijl ze bewusteloos was. Hoewel Derksen stelde zich te schamen, leidt zijn verhaal tot woedende reacties. Maar excuses komen er niet, laat hij weten aan AD. Derksen liet ook in een eerste reactie aan VTM NIEUWS weten geen commentaar te willen geven.

27 april