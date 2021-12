Officieel oudejaarsfeest in hartje Londen afgeblazen

Paus Franciscus veroor­deelt huiselijk geweld tegen vrouwen: “Het is satanis­tisch”

“Huiselijk geweld is een probleem dat in mijn ogen bijna satanistisch is”, dat zei paus Franciscus zondagavond op de Italiaanse zender TG5. Het is niet de eerste keer dat de paus, die vrijdag 85 jaar is geworden, zich fel uitspreekt over geweld tegen vrouwen. Vorig jaar vergeleek hij partnergeweld ook al met heiligschennis.

