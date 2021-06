OESO: "Minimumbelasting voor bedrijven levert 123,7 miljard euro op"

Ghana plant miljoenen bomen op één dag om ontbossing tegen te gaan

16:17 In het West-Afrikaanse land Ghana hebben vrijwilligers afgelopen vrijdag bijna 2,7 miljoen bomen geplant op één dag. Initieel wou de regering vijf miljoen bomen planten om de ontbossing in het land tegen te gaan. Zo is Ghana een groot deel van de bossen kwijtgeraakt door de landbouwuitbreiding, de goudmijnbouw en het kappen van bomen voor houtproductie. In totaal zou het land nog slechts over een vijfde van de bossen beschikken die het in de jaren 90 had.